Capital oferece curso de fotografia para pessoas acima de 12 anos

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O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) está com inscrições abertas para o curso de “Fotografia para Câmera Reflex e Semiprofissional”. As aulas serão gratuitas e ministradas pelo fotógrafo Alexandre Sogabe nos dias 10, 11 e 12 de abril. Podem participar pessoas a partir de 12 anos.

Segundo o Centro Cultural, o objetivo é introduzir os participantes nas convenções sobre uso de câmeras e linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas. O módulo abordará abertura do diafragma, profundidade de campo e foco, velocidade do obturador, controle de movimento, borrão e light painting, modo manual, uso do fotômetro, objetivas e suas funções.

O curso de Fotografia nesse primeiro semestre está dividido em quatro partes:

Fotografia com Câmera de Celular (em março);

Câmera Semiprofissional e Reflex (em abril);

Edição de Imagens (em maio);

Iluminação e Linguagem em junho.

As inscrições devem ser feitas de 3 a 6 de abril, das 8h às 14h, ou enquanto existirem as vagas. Os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453, Centro, munidos de cópias do RG e CPF. Menores de idade deverão ir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação.

O curso terá certificado e oferecerá 25 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.