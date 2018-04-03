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Contadores de cinco municípios do Estado receberão capacitação para operar o sistema da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul - Jucems Digital - entre os dias 3 e 5 de abril. O novo sistema permite a modernização dos processos de abertura, fechamento e alterações de empresas em Mato Grosso do Sul, sendo totalmente online.

Hoje, a capacitação é realizada em Três Lagoas na sede da Associação Comercial – localizada na rua Wilson Carvalho Viana, 519, Santo André. Em todas as edições dos municípios do interior, as inscrições são feitas momentos antes do início do curso.

Na quarta-feira (4), o curso será em Paranaíba, às 8h30, na Associação Empresarial – rua Barão do Rio Branco, 1.477, Centro – e em Cassilândia, às 14h, na Associação Comercial e Empresarial localizada na rua José Barbosa de Oliveira, 475 também na área central.

Na quinta-feira (5), às 8h, é a vez dos contadores de Chapadão do Sul, que farão o curso no plenário da Câmara Municipal. No período da tarde, às 14h, qualificação será no município de Costa Rica – no prédio da prefeitura.

A realização dos cursos é em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MS) e o Sebrae.

“Durante seis meses o sistema digital vai vigorar junto com o antigo e nossa meta é capacitar o maior número de contadores neste tempo, para que o acesso seja rápido e eficiente”, afirma o presidente da Jucems, Augusto César.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-4426.