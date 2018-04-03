Detran anuncia primeiro leilão de carros para desmanche do ano

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) anunciou o leilão de 300 lotes de carros para desmanche a partir de amanhã (4). O certame será virtual e os lances poderão ser dados até o dia 18 de abril. Esse é o primeiro leilão do ano.

Os donos de ferro-velho e outras empresas cadastradas no Detran poderão participar do leilão. As visitas aos lotes podem ser feitas entre os dias 9 e 12 de abril, na sede do departamento, na saída para Rochedo.

Para dar um lance, a pessoa deve acessar o site do Canal de Leilões e se cadastrar. O edital do leilão na íntegra, contendo as especificações e as demais condições de participação, está disponível no site do Detran/MS.