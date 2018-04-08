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Homem de 43 anos morador no assentamento Eldorado, localizado na zona rural do município Sidrolândia, procurou a Delegacia de Polícia Civil neste domingo para denunciar caso de negligência na guarda de animais perigosos. Segundo ele, cães do vizinho, de grande porte, vivem soltos e mataram cinco carneiros de sua propriedade, além de ameaçar pessoas da região.

Conforme relatado, três cachorros de raça americana, supostamente pit bull, invadiram o lote, mataram os cinco carneiros e deixaram outros seis feridos. O homem informou ainda ter registrado outros boletins de ocorrência contra o vizinho, mas que nenhuma providência foi tomada. Os animais, segundo ele, são agressivos e avançam contra qualquer um que se aproxima.

