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A Petrobras informou nesta sexta-feira (11) que efetuou o pré-pagamento de US$ 900 milhões em dívidas bancárias, como parte de estratégia para reduzir o seu nível de endividamento.

Do total pago, US$ 300 milhões eram de dívida com o Banco Safra, cujo vencimento seria em janeiro de 2023, e US$ 600 milhões com o JP Morgan, que venceria em setembro de 2022.

"A Petrobras continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamento, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022", disse a estatal em comunicado divulgado nesta sexta.

Nos últimos meses, a petroleira vem antecipando o pagamento de dívidas com o uso de recursos recebidos com a venda de ativos.

No último dia 2, por exemplo, resgatou antecipadamente US$ 1,4 bilhão em títulos que venceriam em 2020.

MAIS VALIOSA

Os quatro dias de forte valorização das ações da Petrobras fizeram a petrolífera retomar nesta quinta (10) o posto de mais valiosa da América Latina, desbancando a Ambev, que ocupava a posição desde outubro de 2014.

Impulsionada pela valorização do petróleo nos últimos dias, a petrolífera atingiu R$ 358,9 bilhões em valor de mercado, enquanto a gigante de bebidas fechou o dia com R$ 342,6 bilhões.

Somente nas últimas quatro sessões, a estatal ganhou R$ 56,3 bilhões em valor de mercado. Um dos fatores que explicam a alta é o aumento da cotação do petróleo no exterior, em especial após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a saída do acordo nuclear com o Irã.