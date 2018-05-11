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A Polícia Federal de Corumbá prendeu na tarde de ontem, com apoio da Polícia Civil, casal de brasileiros que transitava pela fronteira com a Bolívia transportando R$ 20 mil em espécie, não declarados.

Durante a prisão, o filho dos autores tentou esconder mais grande quantidade que estava na casa da família, mas a ação foi flagrada. Ao todo foram apreendidos R$ 130 mil supostamente ligados à lavagem de dinheiro.

Segundo nota, durante fiscalização de rotina no posto Esdras, os policiais abordaram veículo que se deslocava para o país vizinho, ocupado pelo casal. Dentro do veículo foi encontrado os R$ 20 mil, além de vários cartões bancários em nome de pessoas distintas e papeis com anotações de dados pessoais e senhas de contas.

Enquanto os suspeitos eram interrogados na delegacia, a PF tomou conhecimento de que alguns indivíduos, após arrombarem portas e janelas da residência do casal, saíram do local com grande quantidade de dinheiro em uma bolsa, mas acabaram abordados por um policial civil que mora nas proximidades e foi contactado por uma vizinha.

Ao serem questionados, os homens contaram à polícia que foram até a casa, a pedido do filho dos presos, que havia solicitado que retirassem o dinheiro o mais rápido possível. O casal foi indiciado por evasão de divisas e, se condenados, marido e mulher podem cumprir pena de dois a seis anos de prisão, além de multa.

Suspeita-se, ainda, em razão das circunstâncias, que o dinheiro seja objeto de lavagem de capitais, com origem ilícita. Foram apreendidos no total R$ 130 mil, além de objetos e documentos portados pelos envolvidos.

