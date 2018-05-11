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Balanço da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) indicou que de 1º de janeiro a 6 de maio de 2018 foram realizadas 4.061 operações, com 187.687 pessoas abordadas e 185.019 veículos.

O saldo das operações desenvolvidas no período resultou na prisão de 1.576 foragidos da Justiça e recuperação de 762 veículos. Além disso, foram apreendidas 357 armas de fogo, 44,2 toneladas de drogas e 270.654 pacotes de cigarros.

Já a Polícia Militar Ambiental aplicou 220 notificações.

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destacou que “a Polícia Militar atua diuturnamente com o policiamento ostensivo e preventivo, realizando operações que objetivam aumentar a sensação de segurança e preservar a ordem pública em nosso Estado e estes dados ratificam o bom serviço prestado pela corporação”.