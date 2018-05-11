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A Prefeitura de Campo Grande convocou 65 médicos plantonistas inscritos no cadastro temporário para reforçar o atendimento na Rede Municipal de Saúde. O edital de convocação foi publicado na edição desta sexta-feira (16), no Diário Oficial do Município (Diogrande).

Os convocados devem se apresentar ainda hoje (11), na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), das 13h às 16h situada a Rua Bahia, N°280, Centro, para providências relativas ao início das atividades.

Os médicos convocados precisam apresentar diversos documentos para inicio das atividades. A relação completa pode ser conferida no site http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande/, na edição n. 5.228, página 3 do Diogrande.