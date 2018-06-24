Mais de 90 andores participam de tradicional Banho de São João

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Mais de 90 andores desceram na noite deste sábado a ladeira Cunha e Cruz até a prainha do Porto Geral, no município de Corumbá, distante 420 quilômetros de Campo Grande, para o tradicional banho de São João. O ritual é a principal atração do Arraial do Banho de São João e que é realizado há mais de 130 anos na cidade.

Além da descida dos andores juninos, a programação do evento contou com missa solene em louvor a São João. No Porto Geral, o grupo Legião Pantaneira realizou show. Houve também a elevação do Mastro de São João, acompanhada pela histórica roda de Siriri e Cururu.

À meia-noite, houve show pirotécnico para celebrar a chegada do Dia de São João. A noite prosseguiu com os shows de Os Garotos, Izze, Marcelo e Renato e Isac Brandão.

Hoje será realizado o Concurso de Quadrilhas Juninas, às 18h30, o show local de Juninho e Luan e, por volta das 21 horas, a apresentação da dupla João Neto e Frederico. (Com assessoria)