Motorista foge da polícia e é preso com quase meia tonelada de maconha

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Dirigindo um carro carregado com quase meia tonelada de maconha, um motorista não obedeceu a ordem de parada de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi preso em seguida, na manhã de hoje (24), após sair da pista durante perseguição. O flagrante ocorreu na BR-163, no município de Mundo Novo.

Conforme a PRF, um Ford Focus com placas de São José (SC) passou direto pela fiscalização sem respeitar a ordem de parada dada pelo policial. Durante a fuga ele perdeu o controle da direção e saiu da pista, caindo em um barranco.

O motorista foi preso em flagrante e disse aos policiais que seria pago por transportar a droga de Paranhos para Mundo Novo. Após pesagem, foi confirmado que os tabletes da maconha totalizaram 465 quilos.

O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados juntamente com o motorista para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.