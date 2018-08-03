Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma quadrilha roubou cerca de R$ 1 milhão de medicamentos de alto custo, por volta das 7h10 desta quinta-feira, no Hospital São Paulo, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) na Vila Clementino (zona sul).

Ao menos seis criminosos participaram da ação, segundo registrado por câmeras de monitoramento da unidade.

Segundo o delegado titular do 16º DP (Vila Clementino), Júlio César de Almeida Teixeira, quatro criminosos, sendo dois armados, renderam um segurança e quatro funcionários que estavam no almoxarifado do hospital universitário. As vítimas tiveram as mãos amarradas com algemas de plástico.

Câmeras de vigilância registraram a chegada de um Fiat Palio escuro, às 7h12. Dois criminosos desembarcam do veículo e vão até o hospital. "Trabalhamos com a hipótese de que os criminosos tiveram uma informação privilegiada", afirmou o delegado.

O bando realizou o assalto logo após os medicamentos de alto custos terem sido entregues à unidade. O delegado acrescentou que o bando sabia onde ir e quais medicamentos pegar. "A ação deles é repugnante, para conseguir dinheiro desta forma colocam em risco a vida de um monte de gente carente, que depende desses medicamentos para sobreviver", lamentou Teixeira.

CALMA E RAPIDEZ

Após renderem os funcionários, um furgão branco, com placas de Taboão da Serra (Grande SP), entra no almoxarifado do hospital. São 7h25.

Um criminoso, que o tempo todo fala ao celular, abre a porta traseira do veículo. Uma câmera de vigilância registrou seis criminosos enchendo a traseira do furgão com 12 sacos plásticos, de cor escura, e 13 caixas.

Às 7h29, os ladrões embarcam calmamente no furgão, que sai do hospital atrás do Palio.

Segundo a Unifesp, o hospital já havia sido abastecido pelo almoxarifado, "o que não afetará o atendimento aos pacientes".

A universidade irá entregar ainda hoje à polícia a relação completa de todos os medicamentos roubados.