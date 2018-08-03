Carga de cigarro avaliada em mais de R$ 2 milhões é apreendida em Dourados

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A Polícia Militar (PM) apreendeu, na noite de ontem (2), um caminhão com uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em mais de R$ 2 milhões, no distrito de Vila Vargas, em Dourados.

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante conduzindo a carreta. Segundo informações do site Dourados News, por volta das 23h, em patrulhamento no distrito, a PM desconfiou do caminhão Scania, que tinha placas de Paranaíba, mas atrelado a um semirreboque, com placas de Marechal Cândido Rondon e abordaram o veículo.

O motorista, que mora em Mundo Novo, informou a polícia que o caminhão estaria carregado com uma carga de soja, porém, ao apresentar a nota de transporte havia uma diferença entre a quantidade e peso da carga. Em vistoria, os policiais acabaram encontrando 900 caixas de cigarro de origem paraguaia, produto de contrabando.

A equipe da PM teve que conter o homem, que tentou fugir ao ser descoberto. Ele disse aos agentes que a carga pertencia a uma pessoa conhecida como “Polaco”, morador na região de Eldorado.

Além do carregamento, foi apreendido também a quantia de R$ 6 mil em espécie. A carga de 450 mil maços de cigarro foi avaliada em mais de R$ 2 milhões.

A carga, o caminhão e o dinheiro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Dourados, onde o caso foi registrado.