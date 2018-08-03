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Dois meses e meio depois, para a alegria de muitos, a chuva está de volta a Mato Grosso do Sul. Enquanto na Capital o céu nublado e os fortes ventos já trazem a sensação da umidade de volta ao ar, em algumas cidades do interior as águas caindo do céu deixaram de ser uma miragem pelo calor desértico dos últimos dias, assentuado pelo clima seco.

De acordo com informações de leitores do Correio do Estado, já chove em cidades como Itaquiraí, Ponta Porã, Bela Vista e Ribas do Rio Pardo, onde houve chuva de granizo.

Para quem gosta da chuva, ela será a companheira deste final de semana, garante o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em pelo menos 48 das 79 cidades do Estado. O Inmet emitiu aviso meteorológico, alertando para o perigo de temporais.

Especificamente na Capital, a chuva é esperada já para as próximas horas. A previsão é de pancadas constantes durante toda a madrugada e o sábado (4), com nível de 60 milímetros de água. A estimativa para é de temperatura mínima de 16°C e máxima de 25°C em Campo Grande. No Estado os termômetros devem variar entre 14°C a 30°C.

Após passar o final de semana em companhia com os sul-mato-grossenses, a chuva se despede já no domingo (5). A previsão é de que já durante a tarde voltem os raios de sol, com o calor predominante reassumindo seu posto na segunda-feira (6), esperemos que com um ambiente mais plausível pelo fim do tempo seco.