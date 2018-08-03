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Falta de sinalização horizontal na rua Antônio Maria Coelho tem causado transtornos a alguns motoristas, em Campo Grande. A falta de faixas confunde condutores, que invadem a pista de outros motoristas.

A rua tem a sinalização em quase toda sua extensão, porém, no trecho entre as avenidas Nelly Martins (Via Park) e Vitório Zeolla, não foram traçadas as faixas brancas continuas no asfalto, que indicam a divisão de faixas de tráfego.

Leitor do Correio do Estado, que preferiu não ser identificado, afirmou que apesar de ser pequeno, o trecho é perigoso, porque os motoristas não tem a faixa para se orientar e acaba virando uma “bagunça” no trânsito, além de não haver sinalizações de parada obrigatória.

Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber se há previsão de quando o trecho será sinalizado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O trecho foi recapeado no fim do ano passado.

* Colaborou Fábio Oruê.