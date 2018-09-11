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A partir do próximo dia 23, os consumidores que habilitarem celulares irregulares no estado do Mato Grosso do Sul receberão mensagens de alerta de bloqueio dos seus aparelhos. A medida da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) objetiva ampliar a segurança dos consumidores, pois todo aparelho celular em uso no país deve ser certificado ou ter sua certificação aceita pela Agência.

O objetivo é bloquear o uso de aparelhos adquiridos em mercados considerados paralelos, principalmente no Paraguai e Bolívia.

Consumidores que estejam utilizando aparelhos irregulares antes da data estipulada, dia 23, não serão desconectados caso não alterem o seu número. Já aqueles que conectarem à rede aparelhos irregulares após esse dia serão notificados por mensagens de texto (SMS) e, após 75 dias, o aparelho não irá mais funcionar.

Por meio de nota, a Anatel diz que os bloqueios em Mato Grosso do Sul deverão começar a partir de 8 de dezembro.

As mensagens serão enviadas pelo número 2828 e as três primeiras mensagens serão:

“Operadora avisa: Pela Lei 9.472 este celular está irregular e não funcionará nas redes celulares em XX dias. Acesse www.anatel.gov.br/celularlegal ou ligue *XXXX”

A última mensagem, na véspera do bloqueio, será:

“Operadora avisa: Este celular IMEI 123456789012345 é irregular e deixará de funcionar nas redes celulares. Acesse www.anatel.gov.br/celularlegal ou Ligue *XXXX”

Segundo a Anatel, os aparelhos celulares certificados passam por uma série de testes de segurança antes de chegarem às mãos do consumidor para que o produto seja o mais confiável possível e não cause problemas à saúde, nem afete as redes de telecomunicações. O consumidor deve sempre procurar o selo da Anatel, no verso da bateria do celular e também no carregador.

Um sistema informatizado – parceria entre prestadoras, fabricantes e a Anatel – identifica os celulares irregulares em uso na rede. Com isso, o uso de novos celulares nas redes brasileiras só vai ser permitido se os aparelhos estiverem em situação regular. Os aparelhos hoje incluídos na lista nacional de terminais irregulares por roubo, furto ou extravio continuarão impedidos de acessar as redes móveis nacionais.

Atualmente, o bloqueio dos aparelhos irregulares está ativo em Goiás e no Distrito Federal. Esta etapa alcançará Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A partir de 7/1/2019, o bloqueio ocorrerá nos estados da Região Nordeste e nos demais estados da Região Norte e Sudeste.