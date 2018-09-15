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Cleberton Gonçalves Martins Pereira, o “Fuminho”, 20 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem, em Guia Lopes da Laguna, município a 232 quilômetros de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrências a polícia militar foi acionada no Hospital Edelmira Nunes para falar com a vítima Kleverson Sotelo Correa, 19 anos.

O rapaz apresentava duas perfurações de faca no rosto e passou as características do agressor. Fuminho foi localizado na rua Tiradentes, ainda com o facão utilizado no crime em mãos. Na versão dele, a motivação do crime é um acerto de contas antigo.

No entanto o caso foi classificado como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada. A vítima ficou internada no hospital com perfurações profundas na face. Fuminho foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Jardim que responderá pelo caso. Até o fechamento desta reportagem não houve informação atualizada do quadro clínico do paciente.