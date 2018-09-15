Homem com antecedente de estupro morre depois de ser baleado

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David Teófilo Jure, de 41 anos, morreu na sexta-feira (14), após levar dois tiros no peito, em Corumbá. Ele foi resgatado com vida, mas insconciente e com dificuldade de respirar e à caminho do hospital sofreu uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o site Diário Corumbaense, no hospital a equipe médica tentou reanimá-lo por meia hora, mas David não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e informou que o suspeito do crime estava foragido.

O motivo do assassinato teria sido uma cobrança de dívida. David tinha passagens por furtos, roubos, violação de domicílio, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, ameaças, perturbação da tranquilidade, lesão corporal dolosa e tentativa de estupro.