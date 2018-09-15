Gimar Batista Fernandes, de 27 anos, morreu ao colidir sua moto contra uma carreta, na BR-163, próximos a Bandeirantes, na quarta-feira. A vítima, que foi levada para o Instituto Médico Legal, estava sem identificação.
Segundo o site Infoco MS, o motorista da carreta Scânia contou que logo após subir a rodovia viu uma moto vindo em sua direção fazendo "zigue-zague", motivo que o fez tentar frear e jogar o veículo para a pista esquerda para evitar o acidente. Porém, o motociclista voltou para a faixa correta e bateu de frente com o veículo.
Gimar, que era morador de Camapuã, devido ao impacto morreu na hora. A moto, uma Honda CG 125 fan, pegou fogo e ficou completamente destruída.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) administrou o caso e um relatório conclusivo da perícia técnica foi feito e entregue para a Delegacia Policial de Bandeirantes.