Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Como parte da "Semana de Prevenção ao Câncer de Boca", as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de Campo Grande farão atendimento especializado na quarta-feira, como forma de detectar a doença e encaminhar os pacientes para tratamento o mais rápido possível. A ação é realizada em conjunto entre a prefeitura e o governo do estado.

"A população pode ir nas unidades, pois terão profissionais para atender todos gratuitamente", disse Bruna Peró, coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Nesta terça-feira, foi montado consultório na Praça Ary Coelho, no centro, com serviços e encaminhamentos gratuitos até às 14 horas.

O câncer de boca foi um dos maiores responsáveis por óbitos registrados no Brasil em 2014. Em Mato Grosso do Sul, a taxa bruta de mortalidade por câncer de lábio e cavidade oral por 100 mil em 2014 foi de 5,14 a 7,15 entre os homens, os mais atingidos. Entre as mulheres a taxa foi de 1,30 a 1,51. Por garantir a prevenção, as unidades de saúde do interior, dentro da campanha, seguirão com atendimento especializado até sexta-feira.

Segundo a patologista bucal Márcia Gorisch, que está atendendo na Praça Ary Coelho, este tipo de câncer geralmente surge como uma pequena ferida ou úlcera que não se cicatriza. "É importante a pessoa verificar e se tiver alguma alteração, procurar com urgência um especialista", disse ela, reforçando que a maioria dos casos são em homens com mais de 40 anos e fumantes. "Há cura se for diagnosticada precocemente", pontuou.

Os pacientes que buscarem consulta no centro hoje serão avaliados por grupos de estudantes de Odontologia da Capital. Se houver suspeita, serão encaminhados para os especialistas e, posteriormente, para exames. "É uma ação importante tanto para a população, quanto para os profissionais, para que possam antecipar qualquer problema", disse Robson Ajala Lins, conselheiro efetivo do Conselho Municipal de Saúde.

Ajala lembrou ainda que muitas pessoas costumam procurar atendimento quando o câncer está em estado avançado. "É um tipo de câncer grave e a pessoa pode morrer, como qualquer outro, porque a boca é porta de entrada do organismo e o problema pode se espalhar", completou o conselheiro, lembrando que as campanhas têm sido realizadas há cerca de 20 anos, mas que a procura por parte da população tem sido baixa.

ATENDIMENTO NO CENTRO

O técnico de informática Aparício Freitas Soares, de 56 anos, não vai ao dentista há 16 anos, mas acredita que não tem nenhum problema. Hoje pela manhã ele procurou atendimento na Praça Ary Coelho. "É de uma grande importância, porque essa ação vai ajudar muitas pessoas. Acredito que é uma boa atitude do governo", disse ele, que fuma há 20 anos.

Valmir Sobreira dos Santos, de 37 anos, passou pela triagem no local e depois foi para o consultório, onde foi detectado hematoma na boca. Por este motivo, será encaminhado para centro específico, para outros procedimentos.

INTERIOR

Marcia Issa Malacrida, coordenadora estadual da Secretaria de Estado de Saúde, disse que o atendimento é reforçado nos 79 municípios, com materiais de campanha disponibilizados pelo Estado. "Até agora são 350 dentistas capacitados pela SES, para fazer o atendimento, detectar sintomas e até fazer biópsia, para ter um resultado mais rápido", pontuou.

