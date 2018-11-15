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Proprietário de um Fiat Uno teve um grande prejuizo, por deixar o carro estacionado na rua Frei Antonino, em Itaporã. Próximo ao local um transformador instalado em um poste apresentou problemas, pegou fogo e vazou óleo que atingiu o automóvel.

Conforme apurado pela equipe do Itaporã News, o transformador "desarmou" e parte das residências da rua ficaram sem energia, momento em que alguns moradores saíram na frente de suas casas para ver o que ocorria.

Instantes depois o transformador começou a vazar óleo e pegar fogo, o óleo pingou em cima de um Fiat Uno que estava estacionado e também começou a pegar fogo.

Conforme Aldair, proprietário do veículo atingido, “depois que o fogo diminuiu um pouco, conseguimos tirar o veículo debaixo do poste e conter as chamas”, mas a parte mecânica e funilaria já haviam sido danificadas.

Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros e a Energisa (responsável pelo equipamento), os militares estiveram no local e encerraram a contenção às chamas. A empresa energética esteve no local e restabeleceu a energia elétrica da região.



*Com informações do Itaporã News