Previsão de chuva isolada na tarde deste domingo em Mato Grosso do Sul

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Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para chuva neste domingo em Mato Grosso do Sul. O dia será de sol com poucas nuvens e as chuvas ocorrerão à tarde de forma isolada. Até quarta-feira, as temperaturas permanecem elevadas favorecendo a incidência de chuvas sempre entre o fim da tarde e o início da noite.

A mínima em todo o estado será de 21°C e a máxima de 36°C. Em Campo Grande, a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A mínima na Capital é de 22°C e a máxima de 32°C. Em cidades como Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, também deve chover à tarde.

