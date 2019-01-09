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O motorista, Luiz Fernando, de 30 anos, morreu após colidir o caminhão guincho que dirigia com uma carreta bitrem, na BR-267, na manhã desta quarta-feira (09), próximo a Nova Alvorada do Sul. A cabine do caminhão ficou completamente destruída.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 203 da rodovia, próximo ao posto 210, local onde o caminhão guincho, de propriedade de uma empresa paranaense colidiu com a carreta bitrem conduzida por um morador de Sidrolândia, que teve apenas escoriações.

Ainda segundo a PRF, no guincho havia um passageiro no banco do carona. Ele foi levado por populares ao Hospital Francisca Ortega, em Nova Alvorada do Sul. O estado de saúde dele não foi informado.

Equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul e da PRF estiveram no local. As causas do acidente serão investigadas.

