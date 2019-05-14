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Deputado diz que alunos estão “baixando cueca e cheirando bumbum” um do outro. A declaração foi feita pelo parlamentar Coronel David do PSL durante sessão que ocorreu na Assembleia Legislativa desta terça-feira (14). A fala do deputado foi motivada após discurso de universitário que usou a tribuna para criticar o corte de verbas federais destinados às universidades.

Pedro Kemp do PT retrucou as declarações e pediu para que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) fosse até as universidades dialogar com os alunos. “Ele precisa ver o tanto de produção acadêmica e pesquisa que estão sendo prejudicadas”, rebateu Kemp.

Outro deputado do PT, Cabo Almi também criticou as ações do presidente. “Cada dia que passa estamos perdendo direitos”, reclamou ele.

Porém, o discurso de David foi apoiado pelos democratas. Zé Teixeira chegou a ameaçar propor Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar recursos federais que são aplicados nas universidades. “Existe comunismo ideológico da esquerda dentro das universidades. Em Dourados, professoras ensinado os filhos a serem gays”, declarou.

O deputado José Carlos Barbosa (DEM), o Barbosinha, apoiou o corte de recursos e disse que é necessário investir em educação básica. Ele salientou que a concorrência nas federais de todo Brasil é desleal e que o filho do rico usufrui das universidades públicas enquanto que o “filho do pobre” acaba tendo que entrar nas particulares devido a educação básica ser precária.