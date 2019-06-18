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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará ás 0h desta quarta-feira (19) a Operação Corpus Christi 2019, que segue até às 23h59 de domingo (23).

Em Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, nove Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

Durante os cinco dias de Operação, os policiais rodoviários federais potencializarão as atividades de fiscalização com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e serão priorizadas ações preventivas relacionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança, bebês conforto, cadeirinha, assento de elevação e capacete.

Dicas para uma viagem segura

– Planejamento: é fundamental e deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento.

– Revisão do veículo antes de viajar: pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e sinalização;

– Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

– Faróis ligados mesmo durante o dia para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

– Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

A restrição tem o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes nas rodovias de pista simples, maior parte da malha viária do país. Portanto, caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição e não trafegar nos seguintes dias e horários:

– Quinta-feira, 20/06/2019 das 06h às 12h

– Domingo, 23/06/2019 das 16h às 22h

Dados Operação Corpus Christi 2018

No feriado de Corpus Christi 2018, entre os dias 31 de maio a 03 de junho, a PRF registrou, em Mato Grosso do Sul, 1.318 flagrantes de excesso de velocidade, 84 infrações de ultrapassagens indevidas, sendo dessas, 82 praticadas em faixa dupla contínua. O não uso do cinto de segurança foi responsável por 56 infrações, sendo 40 pelos passageiros que não utilizavam o dispositivo de segurança e 9 por crianças não estarem na cadeirinha ou assento de elevação. Nos quatro dias do feriado, foram notificados 15 acidentes, sendo 1 grave. 14 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa morreu. Foram realizados 1.241 testes de etilômetro, 15 pessoas autuadas e 5 pessoas presas por embriaguez ao volante.

O balanço final da Operação Corpus Christi 2019 será divulgado na segunda-feira, 24 de junho, após o término da Operação.