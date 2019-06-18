Terça-feira de céu nublado, mas calor de 32°C em Mato Grosso do Sul

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Nesta terça-feira (18), o tempo estará um pouco mais nublado, especialmente no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. No entanto, o sol aparece e ocorre baixa umidade à tarde. A temperatura máxima é de 32°C e não há previsão de chuva.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sudoeste e no Pantanal o tempo estará mais nublado e a umidade não estará baixa amanhã. Na quinta-feira uma frente fria se aproxima do sudoeste do estado, onde o tempo amanhece nublado. Entretanto, ela segue rapidamente para o oceano, o sol aparece e a umidade estará baixa, exceto no Pantanal.

Lembrando novamente os problemas relacionados à respiração e ao perigo de incêndio; riscos que ocorrem com o tempo seco. Médicos orientam cuidados necessários devido ao tempo seco como bastante ingestão de líquidos, uso de umidificadores principalmente para crianças e cuidados com a pele.

Em Campo Grande, o tempo será claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. Temperatura máxima marca em torno de 30°C.