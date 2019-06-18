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Campo Grande iniciou esta terça-feira (18) com 154 vagas de emnprego anunciadas na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

As vagas em destaque são para candidatos e candidatas que possuam experiência como gerente comercial e vendedor interno e buscam recolocação no mercado de trabalho, podem encontrar uma oportunidade na Funtrab nesta semana.

Uma rede de franquias de suplementos e artigos esportivos oferece três vagas para Campo Grande. Confira as ocupações, número de vagas e requisitos:

Gerente comercial (1 vaga) – ter no mínimo, seis meses de experiência comprovada na função em Carteira de Trabalho, ensino superior completo em Administração e CNH-B. Exige-se experiência em liderança de equipe, administração dos funcionários, escala de serviço, controle de frequência, documentação, fornecedores, pacote Office, e todos os serviços inerentes à função. Poderá utilizar o carro da empresa quando necessário. O salário é de R$ 2.500,00 com direito ao tíquete-alimentação, vale-transporte e uniforme. O salário será de acordo com a qualificação( adicional de R$ 250,00).

Vendedor interno(2 vagas) – ter, no mínimo, seis meses de experiência comprovada na função em Carteira de Trabalho e ensino médio completo. irá trabalhar com vendas de produtos de suplementação e artigos esportivos- caso não tenha experiência nesse segmento de vendas, poderá ser pessoas que tenham conhecimento em nutrição. O salário é de R$ 1.250,00 com direito ao tíquete-alimentação, vale-transporte e uniforme.

Confira a lista completa de oportunidades clicando aqui.

Os interessados com os perfis acima descritos devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.