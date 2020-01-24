Sexta-feira amanhece nublada com possibilidade de chuva à tarde

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Sexta-feira (24) amanhece nublada com possibilidade de chuva durante o dia.

A previsão é de calor durante o dia com máximas que podem chegar a 31º C em Campo Grande.

Em Dourados, Ponta Porã e Maracaju, a previsão é de máxima que podem atingir 29º C.

Já em Três Lagoas, o calor será mais intenso, com máximas de 32º C, nesta sexta. Em Miranda, as temperaturas podem chegar a 33º C.

No próximo domingo (26), o calorão volta com tudo e as temperaturas poderão passar dos 35º C.

As chuvas devem dar uma trégua em todo o Estado.

Em janeiro, o acumulado de chuvas em Campo Grande foi de 137,2 milímetros.