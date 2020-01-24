Sexta-feira (24) amanhece nublada com possibilidade de chuva durante o dia.
A previsão é de calor durante o dia com máximas que podem chegar a 31º C em Campo Grande.
Em Dourados, Ponta Porã e Maracaju, a previsão é de máxima que podem atingir 29º C.
Já em Três Lagoas, o calor será mais intenso, com máximas de 32º C, nesta sexta. Em Miranda, as temperaturas podem chegar a 33º C.
No próximo domingo (26), o calorão volta com tudo e as temperaturas poderão passar dos 35º C.
As chuvas devem dar uma trégua em todo o Estado.
Em janeiro, o acumulado de chuvas em Campo Grande foi de 137,2 milímetros.