Leilão de veículos e sucatas rende R$ 400 mil ao município

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A Prefeitura de Campo Grande arrecadou R$ 401.225 em um leilão de veículos e sucatas. O resultado do pregão foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, contendo os valores em que os itens foram arrematados.

Somente com móveis escolares e automóveis que não podem mais circular pela deterioração, o município angariou R$ 168.105.

O item que saiu pelo maior preço foi uma caminhonete Ford Ranger ano 2012/2013 já baixado, sem direito a documentação. Como ela não pode mais circular, foi comprada por uma empresa que trabalha com o comércio de peças usadas.

Segundo informações do departamento de patrimônio, a maior parte dos bens já foi retirada pelos compradores. Eles estavam no depósito da Secretaria Municipal de Educação (Semed). As carteiras, armários e outros móveis foram arrematados por uma empresa paulista, que contratou uma máquina para compactar as sucatas para levá-las embora.

O leilão foi realizado no dia 14 de janeiro às 14h pela internet. O aviso da venda dos bens havia sido publicado em 26 de dezembro.