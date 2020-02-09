Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As linhas de ônibus da região Sudoeste de Campo Grande serão as próximas a passar por alteração, informou Nelson Asato, um dos diretores do Consórcio Guaicurus, concessionário do sistema de transporte coletivo na cidade. Na última quinta-feira (06), quatro linhas que atendiam a região Sul de Campo Grande foram extintas, e outras 11 tiveram alterações nos horários e nos itinerários. Parte das linhas da região Sudoeste, que abastecem os terminais Bandeirantes e Aero Rancho, passarão por alterações semelhantes às que as alimentadoras dos terminais Morenão e Guaicurus foram submetidas nesta semana.

Informações obtidas em pesquisa realizada com os usuários do transporte coletivo em dezembro de 2019 serviram de parâmetro para as alterações que começaram na semana passada, e devem continuar pelo menos neste mês de fevereiro e também em março. Nelson Asato considerou um “sucesso” as mudanças. “O tempo de viagem foi reduzido nem 15 minutos em média”, afirmou.

Conforme o diretor do Consórcio Guaicurus, apesar do corte de algumas linhas, e mudanças de trajetos em outras, a frequência de ônibus nos bairros aumentou. “Percebemos que o destino final de grande parte dos passageiros de bairros como Canguru, Paulo Coelho Machado e Centro-Oeste era a região Central, ou bairros como Santa Fé, Jardim dos Estados e Chácara Cachoeira”, explicou.

A grande mudança no sistema foi ter eliminado a parada no Terminal Guaicurus para os passageiros destes bairros. Agora, muitos, quando não vão direto ao Centro, pegam o ônibus que precisam no Terminal Morenão. “É uma conexão a menos, e um ganho no tempo de viagem”.

Por enquanto, o Consórcio Guaicurus é cauteloso com as mudanças, e a próxima segunda-feira, quando o movimento nas escolas do Estado e município terá muito mais força, será o que eles chamam de “prova de fogo”.

O LADO DOS PASSAGEIROS

Os passageiros ainda estão se adaptando às mudanças. Alguns não gostaram, caso da cuidadora de idosos Dinalva de Souza, 54 anos. “Eles deveriam é colocar mais ônibus nas linhas. Qual foi o benefício? Não vi”, afirmou.

Eliceia Ibarrez teme uma superlotação ainda maior na linha 061-Moreninhas-Shopping Campo Grande, que irá incorporar a 088-Guaicurus/ Shopping Campo Grande. “Esse ônibus só tem gente das Moreninhas, e está sempre lotado. Nem deveria entrar no Terminal Guaicurus, vai lotar mais ainda”, questionou.

PESQUISA

A pesquisa encomendada pelo Consórcio Guaicurus identificou que os terminais Morenão e Guaicurus são os que concentram o maior número de usuários. O concessionário utilizava como parâmetro linhas definidas nos anos 1990, quando os terminais Bandeirantes e Aero Rancho tinham a maioria das linhas, por - naquela época - concentrar a maioria dos passageiros.

As linhas que alimentam estes dois últimos terminais, serão alteradas em breve.

LINHAS ALTERADAS

075 – Guaicurus/ Terminal Gal. Osório via Term. Hércules Maymone – passa a operar direto pela Rua Ceará, de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, não integrando no Term. Morenão;

089 – Guaicurus Expresso – mantém itinerário com operação compartilhada com as novas linhas 114 e 116;

105 – Paulo Coelho Machado – passa a operar em sentido único, de segunda a domingo, em tempo integral;

107 – Centro Oeste/ Bálsamo – incorporou a linha 113;

108 – Los Angeles / Guaicurus – passa a operar de segunda a sexta após às 19h00, sábados após às 14h00, domingos e feriados em tempo integral;

109 – Vespasiano Martins / Uirapuru – opera de segunda a domingo em sentido único em tempo integral;

114 – Paulo Coelho Machado / Centro via Term. Guaicurus – vai operar de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, e a partir do Term. Guaicurus tem o mesmo itinerário Expresso da linha 089;

116 – Los Angeles/ Centro via Term. Guaicurus – vai operar de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, e a partir do Term. Guaicurus tem o mesmo itinerário Expresso da linha 089;

117 – Ramez Tebet/ Cohab – incorporou a linha 106 e opera todos os dias em tempo integral;

141 – Paulo Coelho Machado / Term. Guaicurus via Rua Catiguá – vai operar de segunda à sexta após as 19h00, sábados após às 14h00, domingos e feriados em tempo integral;

518 – Vivendas do Parque / Term. Hércules Maymone – incorporou parte do itinerário da linha 075 todos os dias em tempo integral.

LINHAS EXTINTAS

077 – Bandeirantes/ Shopping Campo Grande - Expresso - Será incorporada pela linha 070;

088 – Guaicurus/ Shopping Campo Grande - Será incorporada pela linha 061;

106 – Universitária II - Será incorporada pela linha 117;

113 – Centro Oeste/ Bálsamo - Será incorporada pela linha 107.