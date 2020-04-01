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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Saúde confirma mais duas e número de mortes por dengue sobe para 21 em MS

Em uma semana, Estado notificou 9% de casos a mais em relação à semana passada

Adriel Mattos

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A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul confirmou mais duas mortes por dengue em 2020, elevando o total para 21. As vítimas são um idoso de 67 anos, com hipertensão, que faleceu em Sidrolândia no dia 19 de março; e uma idosa de 75 anos, com diabetes, hipertensão e insuficiência renal, que morreu em Paranaíba em 23 de março.

Os dados constam no último boletim epidemiológico da SES, divulgado nesta quarta-feira (1º). Em uma semana, os casos notificados da doença aumentaram 9,71%. No total, a SES já fez 40,2 mil notificações.

Dos 79 municípios, 76 estão com alta incidência. São Gabriel do Oeste é a cidade com maior incidência de casos, no total são 1,3 mil casos e índice de 5641,8. Em seguida, aparecem Anaurilândia - com 471 casos e incidência de 5377,9 - e Alcinópolis - com 225 notificações e índice de 4607,8.

Campo Grande está na lista de municípios com alto número de notificações. Foram notificados até agora 6,9 mil casos, o que representa incidência de 840,4 casos para cada 100 mil habitantes.

Apenas três municípios registraram média incidência de casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma doença é considerada epidêmica quando registra 300 casos para cada 100 mil habitantes.

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