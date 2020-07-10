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Detran lança portal com disponibilidade de serviços totalmente online

Usuários pode fazer agendamentos, consultas e regularizar situações pela internet

Fábio Oruê

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Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) lançou, na manhã desta sexta-feira (10), o novo portal “Meu Detran”, que disponibiliza serviços como agendamento, regularização de serviços e consultas online. 

Segundo divulgado pelo órgão, a atual situação sanitária do país acabou demonstrando claramente a necessidade de intensificar a utilização de ferramentas digitais, que é prioridade na atual gestão.

“Nossas equipes não param de buscar melhoria e evolução para o Detran, principalmente nos canais digitais. Este novo portal é uma prova disso e com ele, vamos atender milhares de clientes trazendo retorno rápido e preciso”, comentou o diretor-presidente, Rudel Trindade Junior.

Na ocasião, o diretor de Tecnlogia da Informação, Robson Alencar, apresentou o novo layout do site do Detran, que agora conta com uma apresentação mais clara e objetiva. Logo no início do site, há uma barra de pesquisa onde o cliente pode digitar o serviço que procura. Como tela principal um direcionamento ao Portal de Serviços Meu Detran.

MEU DETRAN

O novo portal de serviços digitais tem uma plataforma organizada separando os serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação, credenciamento, entre outros. Isso tornará a busca do cliente mais simples e objetiva.

Como novidade, o portal tem uma ferramenta de cadastro e login, onde o cliente irá fornecer seus dados que serão usados em novos serviços para que futuramente receba notificações personalizadas sobre seu veículo ou CNH.

A ferramenta “Fale Conosco”, lançada em março deste ano, já respondeu mais de mil questionamentos de clientes e agora está moderna e mais eficiente. O que antes era realizado via e-mail, agora será possível enviar o questionamento, de acordo com o assunto, apenas com um clique.

O CNH Ágil, também conta com novo layout, totalmente digital. As etapas foram reformuladas de uma maneira mais objetiva, deixando o ambiente virtual mais moderno. Por meio da ferramenta é possível renovar a CNH da Capital e Interior, emitir habilitação definitiva, 2ª via, PID (Permissão Internacional para Dirigir) e consultar pontuação.

O cliente pode emitir a habilitação em 48h e ativá-la de forma digital pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) ou optar por receber o documento em casa, sem custo adicional.

A Comunicação de Venda Online é também uma das novidades que o novo portal apresenta. Agora o cliente não precisará ir até uma agência para comunicar a venda, o que vai diminuir o número de atendimentos presenciais.

Já as empresas e profissionais que irão se credenciar ao órgão, não precisarão mais se deslocar a uma Agência para entregar a documentação. Agora com o novo portal, é possível realizar o credenciamento de forma totalmente digital.

Robson lembrou que o novo portal de serviços digitais estará permanentemente em evolução. “Os feedbacks dos clientes serão muito importantes, para que possamos oferecer serviços cada vez mais digitais, de forma eficiente e segura”, finaliza.

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