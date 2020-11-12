Educação: aulas presenciais na rede estadual voltam em 2021, diz governador

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As aulas presenciais na rede estadual de ensino voltarão ano que vem. Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o retorno às aulas era decisão tomada, mas só acontecerá após protocolo de segurança.

“As aulas voltam sim. Só estamos definindo algumas estratégias do retorno com um grande protocolo de segurança aos alunos, professores e setor administrativo escolar, mas já está certo que elas retornarão”, disse o governador em coletiva de imprensa realizada na governadoria na manhã desta quinta-feira (12).

Além do governo do Estado de MS, a Defensoria Pública e Ministério Público estão envolvidos na organização destes protocolos de segurança com as Secretarias de Saúde e Educação.