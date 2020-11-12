Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

Educação

Educação: aulas presenciais na rede estadual voltam em 2021, diz governador

Protocolo de segurança a alunos, professores e administrativo está sendo montado pelas secretaria de Saúde e Educação

Carol Alencar Cozzatti

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As aulas presenciais na rede estadual de ensino voltarão ano que vem. Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o retorno às aulas era decisão tomada, mas só acontecerá após protocolo de segurança.

“As aulas voltam sim. Só estamos definindo algumas estratégias do retorno com um grande protocolo de segurança aos alunos, professores e setor administrativo escolar, mas já está certo que elas retornarão”, disse o governador em coletiva de imprensa realizada na governadoria na manhã desta quinta-feira (12).

Além do governo do Estado de MS, a Defensoria Pública e Ministério Público estão envolvidos na organização destes protocolos de segurança com as Secretarias de Saúde e Educação.

Feminicídio

'Tia da pipoca' é encontrada morta em rio de MS; marido confessa assassinato

Conhecida por vender pipoca e algodão-doce há mais de 20 anos em Campo Grande, Regiane estava desaparecida desde quarta-feira; marido foi preso.

15/11/2026 13h44

Compartilhar
Regiane da Silva Martins, conhecida como “tia da pipoca”, foi encontrada morta em Rochedo, após três dias desaparecida.

Regiane da Silva Martins, conhecida como “tia da pipoca”, foi encontrada morta em Rochedo, após três dias desaparecida. Foto: Divulgada pela família durante as buscas.

Continue Lendo...

Domingo de provas

Enem: estudante chega 'em cima da hora' e entra antes do fechamento dos portões

Solitária, apenas uma estudante se atrasou mas evitou falar com a imprensa

15/11/2026 12h20

Compartilhar
Estudante corre antes do fechamento dos portões neste domingo (15)

Estudante corre antes do fechamento dos portões neste domingo (15) Felipe Machado / CE

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)

3

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem
Ônibus

/ 1 dia

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem

4

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande
Expulsão Partidária

/ 1 dia

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande

5

Homem morre após carro bater em caminhão e capotar na BR-262
Acidente de Trânsito

/ 1 dia

Homem morre após carro bater em caminhão e capotar na BR-262

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 2 dias

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 3 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 5 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes