Após revitalização e pandemia, Rua 14 de Julho passa por segunda retomada

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Completando quase um ano de vida, a nova fase da Rua 14 de Julho divide opiniões entre os diversos segmentos. Os próprios comerciantes, o grupo dos que seriam mais beneficiados, têm dificuldade de concordar sobre a modernização da via.

A diminuição de espaços de estacionamento público e de fluxo de pedestres na região, primeiro por causa da obra e depois pela pandemia, colocou os lojistas na difícil situação de tentar uma segunda retomada em pouco menos de um ano.

Acompanhe as ultimas noticias do Correio do Estado

Placas com anúncios de “aluga-se”, algo que não era tão comum na principal via de comércio da cidade, podem ser observadas atualmente. Márcio Okama, empresário na rua, explica que estes locais começaram a receber novos estabelecimentos comerciais. “As duas lojas da esquina que estão desocupadas já vão ser ocupadas. Uma falta a documentação ficar pronta e a outra está em reforma”, relata. “Então você pode ver que o comércio está mais otimista. A gente espera o fim de ano com a volta das pessoas nas ruas, para melhorar a situação”, complementa Okama.

O empresário integra o grupo de comerciantes que acredita nas melhorias da modernização da rua inaugurada há um ano.

“O maior problema foi a demora da obra somado à pandemia, que dificultou o comércio. Reabriu tudo e três meses depois veio a pandemia, aí dificultou a vida de muita gente”, explica.

Marco Antônio Pinheiro, que é comerciante há, pelo menos, 30 anos na região, também vê o primeiro ano com bom olhos. “A pandemia complicou um pouco o fluxo, mas a arquitetura é bonita. As pessoas podem sentar, é mais interessante passar o tempo na rua”, explica o empresário.

Decepção

Diferente deles, Karina Santana está há 16 anos trabalhando em uma galeria na Rua 14 de Julho e só tem reclamações a fazer sobre a obra. A retirada dos estacionamentos públicos afastou a clientela do salão de beleza que ela administra. “Essa semana veio uma cliente fazer um procedimento de 1 hora e meia, que custa 40 reais. Como não tem vaga pública, ela pôs o carro em um estacionamento privado. Depois me enviou uma mensagem dizendo que cobraram 18 reais dela. Já é uma cliente que eu sei que não vai voltar”, lamenta.

De acordo com Karina, desde a primeira retomada, ela perdeu clientes. Primeiro, com as obras, depois, com a pandemia. “Acontece muito de a cliente marcar e, 20 minutos depois da hora combinada, ela me mandar mensagem dizendo que não achou lugar para estacionar e que é para desmarcar”, narra. Outros comerciantes também disseram que o fluxo de pessoas esperado e prometido antes da modernização não se cumpriu até agora. A pandemia segue sendo um fator que atrapalhou todo mundo.

Do outro lado do balcão, os pedestres são os mais otimistas com a reforma. Rayane Lima e Cristiane Lima só tiveram elogios para fazer. “Por mim, seria assim na cidade inteira”, afirma Rayane.

Em passeio com a mãe pela área revitalizada que completa um ano, a mulher diz que não passa com muita frequência, mas sente que a cidade precisa de lugares mais parecidos como aquele.

Cristiane Lima, a mãe, transita pela 14 de Julho todo o dia do ponto ao trabalho e no retorno para casa. “Pra mim, foi ótimo. Calçada grande, bem iluminada, com árvores. Tudo muito bom”, elogia.

Outra pedestre extremamente satisfeita é Maria Ester dos Reis. Moradora da Moreninha, a aposentada diz que vai pouco à rua, “no meu bairro tem de tudo, então vim aqui só para aproveitar umas promoções”. Sobre a rua, ela diz que melhorou muito. “Está muito bom. Agora os carros não se jogam na nossa frente, tem lugar para atravessar [a rua]. Tá bem mais seguro”, conta.

Novas obras

O prefeito Marcos Trad (PSD) divulgou novas obras, como a que transformou a Rua 14 de Julho. O objetivo principal é que a região se torne um grande centro de convivência, com tráfego intenso de pessoas e comodidade para o pedestre.

Nesse pacote, outras vias da região central também passarão por intervenção similar à Rua 14 de Julho, com implementação de mobiliário urbano, expansão das calçadas e modernização do quadrilátero compreendido entre as avenidas Mato Grosso, Calógeras e Fernando Corrêa da Costa e a Rua Padre João Crippa, em obras que devem custar R$70 milhões.

A única exceção é a Rua Rui Barbosa, que será revitalizada em licitação distinta para ser otimizada como um dos principais corredores de ônibus da cidade. Só o corredor deve custar cerca de R$ 40 milhões.

A previsão era de que a licitação estivesse pronta até este mês, mas o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, afirmou ao Correio do Estado que a pandemia atrasou os projetos e o mais provável é dar prosseguimento em 2021.

Corredor

Os corredores gastronômicos da Avenida Bom Pastor e da Rua José Antônio devem seguir o mesmo modelo. No caso da José Antônio, pode-se notar pinturas no asfalto, que simulam a obra que será feita na via. Esse termo é chamado de urbanismo tático, que, segundo o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), é um artifício usado para prever se a população de determinada localidade aprova ou se acostuma com um equipamento urbano novo.

O órgão da prefeitura também diz que, dessa forma, pode consultar moradores, comerciantes e frequentadores da região se a obra atende às expectativas e se eles se adequariam às mudanças.

Segundo a nota da Prefeitura de Campo Grande, o quadrilátero será feito de maneira mais rápida, porque não haverá necessidade de a revitalização ter embutimento de rede, serão obras menos complexas e impactantes.

Em relação ao corredor da Bom Pastor, estão previstos a requalificação da via, a padronização de calçadas, o paisagismo, a criação de áreas de convívio, o mobiliário urbano e a iluminação pública – no bairro Vilas Boas, entre a Av. Zahran e a Rua Domingos Jorge Velho. Além disso, uma praça será feita na Rua do Marco. As obras estão previstas para começar no fim do primeiro semestre de 2021 e devem custar R$ 23.880.000.