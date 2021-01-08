Com estoque baixo e alerta, Hemosul abrirá neste sábado para doações

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Com estoque baixo de praticamente todos os tipos sanguíneos, o Hemosul Coordenador da Capital abre as portas das 7h às 17h neste sábado (9). Segundo o órgão, a abertura é uma estratégia da instituição para atingir um número maior de doadores.

Ainda conforme a entidade, o combo, festas de fim de ano, férias e pandemia do novo coronavírus (Covid-19), teve como resultado a diminuição das bolsas de sangue necessárias para atender a demanda do Estado e também na baixa procura de doadores voluntários.

O cenário está crítico para praticamente todos os tipos sanguíneo: O-, O+, A+, A-, B- e B+.

Para doar, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, se alimentar bem antes de doar, possuir mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios.

Outras informações podem ser conferidas no site. Vale lembrar que o Hemosul permite ao doador se programar para fazer a doação.

Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. O órgão fica na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304, no Centro de Campo Grande.