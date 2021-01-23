Mato Grosso do Sul tem quase 2.8 mil mortes pelo novo Coronavírus

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Com a nova atualização dos dados da Covid-19 pela secretaria estadual de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul registra 2.794 mortes pela doença desde o início da pandemia.

Nas últimas 24h foram registrados mais 23 óbitos e 962 casos ativos. O total de infectados no estado, até o momento, é de 155.972 mil.

Atualmente há 11.722 mil pessoas em isolamento domiciliar, ou seja, pessoas que foram confirmadas e ainda estão com o vírus ativo no corpo. Deste montante, 548 estão internados.

Nos hospitais do estado, a taxa de ocupação de leitos públicos de UTI COVID Adulto apresenta o maior índice, com 75%, sendo que há 298 vagas e 218 leitos estão ocupados.

Entre as macrorregiões de Mato Grosso do Sul, Dourados é a que tem a taxa de ocupação mais preocupante: 90% dos leitos UTI SUS estão lotados.

Em ordem decrescente, os outros índices são: macrorregião de Campo Grande, com 82% de ocupação global, macrorregião de Corumbá, com 71%, e macrorregião de Três Lagoas, com 54%.

Desde o início da pandemia do estado, em março do ano passado, 140.908 pessoas já foram curadas da doença.

Corrida contra o tempo

Na segunda-feira (18) da semana passada, Mato Grosso do Sul recebeu pouco mais de 158 mil doses de um dos imunizantes autorizados para uso emergencial no Brasil, a CoronaVac. A vacina é produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

Com a nova autorização concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Butantan iniciou, ontem(22), a distribuição de mais 900 mil doses da CoronaVac.

O primeiro lote, que já foi distribuído pelos estados e deu início à campanha, tinha 6 milhões de doses.

Também na tarde de ontem, o Brasil recebeu 2 milhões de doses da vacina AtraZeneca/Oxford, segundo imunizante autorizado, e a previsão é de que a distribuição para os 5 cantos do país comece ainda neste sábado (23).

Em Mato Grosso do Sul, até o momento, foram vacinadas 11,4 mil pessoas.