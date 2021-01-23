Sala de Situação do Imasul alerta para risco de transbordamento dos rios Miranda e Aquidauana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com às chuvas frequentes dos últimos dias, o nível dos rios Miranda e Aquidauana subiram excessivamente, chegando próximo do limite da calha.

A previsão meteorológica aponta que as chuvas continuarão nos próximos dias. O que fez com que a Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), permanecer de plantão durante o fim de semana, podendo emitir alerta de transbordamento a qualquer momento.

O Boletim da Sala de Situação do Imasul emitido na manhã de sexta-feira (22), com leituras dos níveis dos rios colhidas às 7h, apresentava a seguinte situação: o rio Miranda, no ponto em que cruza a estrada MT-738, subiu mais de dois metros em dois dias.

Estava com 7,61 metros no dia 20, passou para 8,66 metros, atingindo 9,75 metros ontem. Nesse trecho o rio alcança situação de emergência acima de 6,5 metros, portanto o Aviso de Evento Crítico já foi emitido dia 19.

O volume elevado de água que desce para o rio pode provocar o transbordamento nos próximos dias. O rio Aquidauana também está com seu leito subindo rapidamente.

Passou de 6,03 metros no dia 20 para 6,53 metros e chegou a 7,74 metros no dia de ontem. Ao atingir 8 metros o rio entra em situação de emergência.