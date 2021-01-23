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Sala de Situação do Imasul alerta para risco de transbordamento dos rios Miranda e Aquidauana

A sala de situação permanece de plantão durante este final de semana para caso precise soltar alerta de transbordamento dos rios

Thais Libni

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Com às chuvas frequentes dos últimos dias, o nível dos rios Miranda e Aquidauana subiram excessivamente, chegando próximo do limite da calha.  

A previsão meteorológica aponta que as chuvas continuarão nos próximos dias. O que fez com que a Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), permanecer de plantão durante o fim de semana, podendo emitir alerta de transbordamento a qualquer momento.  

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O Boletim da Sala de Situação do Imasul emitido na manhã de sexta-feira (22), com leituras dos níveis dos rios colhidas às 7h, apresentava a seguinte situação: o rio Miranda, no ponto em que cruza a estrada MT-738, subiu mais de dois metros em dois dias. 

Estava com 7,61 metros no dia 20, passou para 8,66 metros, atingindo 9,75 metros ontem. Nesse trecho o rio alcança situação de emergência acima de 6,5 metros, portanto o Aviso de Evento Crítico já foi emitido dia 19.

O volume elevado de água que desce para o rio pode provocar o transbordamento nos próximos dias. O rio Aquidauana também está com seu leito subindo rapidamente. 

Passou de 6,03 metros no dia 20 para 6,53 metros e chegou a 7,74 metros no dia de ontem. Ao atingir 8 metros o rio entra em situação de emergência.

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