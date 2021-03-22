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SEMANA DE RESTRIÇÕES

Com linhas reduzidas, ônibus e terminais lotam no primeiro dia da semana de feriados

Consórcio Guaicurus disse que movimento de trabalhadores não diminuiu com as restrições

Glaucea Vaccari

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No primeiro dia de vigência do decreto que restringiu funcionamento de algumas atividades em Campo Grande, usuários do transporte coletivo enfrentaram lotação e longa espera nos terminais e pontos.

Devido às restrições, o Consórcio Guaicurus reduziu horários e número de linhas em circulação, funcionando com a tabela de domingo.

No entanto, como houve grande fluxo de passageiros, as linhas foram reforçadas ainda no início da manhã.

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De acordo com um usuário do transporte coletivo, os pontos estavam "abarrotados" desde as 4h40. As linhas começam a circular às 5h, devido a ser o horário em que se encerra o toque de recolher.

O primeiro veículo passou às 6h50, lotado, e alguns passageiros que aguardavam na fila não conseguiram embarcar, segundo o usuário.

"Voltei para casa, não tem como pegar busão", disse.

O Consórcio Guaicurus informou, por meio da assessoria de imprensa, que as linhas foram reduzidas devido ao decreto da prefeitura, que determinou o fechamento de diversas atividades não essenciais durante toda a semana, com antecipação de feriados.

Dessa forma, a expectativa era de que o fluxo de passageiros fosse menor, o que não ocorreu.

Conforme o Consórcio, o governo havia informado que o trabalho nas repartições públicas estaduais seria remoto e, por este motivo, não estava programada para circular a linha Parque dos Poderes, que precisou ser ativada pela demanda de funcionários públicos que precisaram ir para o trabalho.

O Correio do Estado deu uma volta pelo centro da Capital e constatou que, mesmo com o comércio fechado, muitos funcionários foram escalados para trabalhar devido ao funcionamento por meio de delivery das empresas, que está permitido em decreto.

Ainda segundo o Consórcio Guaicurus, uma reunião será realizada com representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para redefinir o cronograma do transporte coletivo para esta semana. 

A expectativa é que a escala seja revista, com reforço nas linhas para atender a demanda.

Os itinerários e horários ficam disponíveis no sistema Mobilibus, utilizado pela empresa para informar os usuários em tempo real sobre a localização dos veículos.

Feriados antecipados

A Prefeitura de Campo Grande antecipou feriados municipais deste ano e do ano que vem, somando a medida com uma série de restrições que, segundo o poder público, devem barrar o contágio pela Covid-19.

Isso quer dizer que quando as datas comemorativas de fato chegarem, serão consideradas dias úteis normais, já que os funcionários já terão gozado a pausa remunerada ou trabalhado com hora extra dobrada agora.

Somente atividades essenciais podem funcionar neste período. Confira aqui a lista.

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