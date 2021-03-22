Com linhas reduzidas, ônibus e terminais lotam no primeiro dia da semana de feriados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No primeiro dia de vigência do decreto que restringiu funcionamento de algumas atividades em Campo Grande, usuários do transporte coletivo enfrentaram lotação e longa espera nos terminais e pontos.

Devido às restrições, o Consórcio Guaicurus reduziu horários e número de linhas em circulação, funcionando com a tabela de domingo.

No entanto, como houve grande fluxo de passageiros, as linhas foram reforçadas ainda no início da manhã.

De acordo com um usuário do transporte coletivo, os pontos estavam "abarrotados" desde as 4h40. As linhas começam a circular às 5h, devido a ser o horário em que se encerra o toque de recolher.

O primeiro veículo passou às 6h50, lotado, e alguns passageiros que aguardavam na fila não conseguiram embarcar, segundo o usuário.

"Voltei para casa, não tem como pegar busão", disse.

O Consórcio Guaicurus informou, por meio da assessoria de imprensa, que as linhas foram reduzidas devido ao decreto da prefeitura, que determinou o fechamento de diversas atividades não essenciais durante toda a semana, com antecipação de feriados.

Dessa forma, a expectativa era de que o fluxo de passageiros fosse menor, o que não ocorreu.

Conforme o Consórcio, o governo havia informado que o trabalho nas repartições públicas estaduais seria remoto e, por este motivo, não estava programada para circular a linha Parque dos Poderes, que precisou ser ativada pela demanda de funcionários públicos que precisaram ir para o trabalho.

O Correio do Estado deu uma volta pelo centro da Capital e constatou que, mesmo com o comércio fechado, muitos funcionários foram escalados para trabalhar devido ao funcionamento por meio de delivery das empresas, que está permitido em decreto.

Ainda segundo o Consórcio Guaicurus, uma reunião será realizada com representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para redefinir o cronograma do transporte coletivo para esta semana.

A expectativa é que a escala seja revista, com reforço nas linhas para atender a demanda.

Os itinerários e horários ficam disponíveis no sistema Mobilibus, utilizado pela empresa para informar os usuários em tempo real sobre a localização dos veículos.

Feriados antecipados

A Prefeitura de Campo Grande antecipou feriados municipais deste ano e do ano que vem, somando a medida com uma série de restrições que, segundo o poder público, devem barrar o contágio pela Covid-19.

Isso quer dizer que quando as datas comemorativas de fato chegarem, serão consideradas dias úteis normais, já que os funcionários já terão gozado a pausa remunerada ou trabalhado com hora extra dobrada agora.

Somente atividades essenciais podem funcionar neste período. Confira aqui a lista.