Único hospital atendendo estados graves no pronto-socorro, Santa Casa está com 99 pacientes acima da capacidade

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Hospital Santa Casa de Campo Grande está operando nesta quarta-feira (14) com o 99 pacientes acima limite técnico.

A área vermelha do pronto-socorro tem capacidade para 6 pacientes em estado grave, mas atualmente há 20 pessoas em atendimento. Na área verde do pronto-socorro, onde a capacidade também é para 6 pessoas, são 62 pacientes, sendo 32 deles em observação.

Atualmente, por causa da quantidade de casos de Covid-19, a Santa Casao é o único hospital de Campo Grande a receber pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que não estão com a doença.

De acordo com a unidade, o atendimento no hospital para pacientes em vaga zero mais que triplicou nos últimos dias, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre 6 e 13de abril de 2021, a Santa Casa recebeu 489 pacientes em vaga zero. Ano passado, foram 135 no mesmo período, lembrando que o Estado já enfrentava a pandemia da Covid-19.

"Estamos enfrentando um dia extremamente crítico no atendimento hospitalar do SUS em Campo Grande", informou o hospital, em nota.

A Santa Casa, que neste momento , está atendendo muito acima da capacidade. Neste momento estamos com 99 pacientes acima do limite técnico.

A unidade reforçou que têm comunicado diariamente através de ofício às autoridades sobre a situação da capacidade dos atendimentos, "inclusive ao Ministério Público Estadual".

O secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, afirmou hoje que o Estado vai receber 20 leitos completos, chamados "Kit UTI", no dia 25 de abril, doados pela empresa Suzano Celulose.

"Haveremos de discutir onde vamos montar esses leitos aqui em Mato Grosso do Sul, tendo em vista que nesse momento temos taxa de ocupação ultrapassa 100%".

Medidas restritivas e acidentes de trânsito

No início do mês de abril, o número de acidentados que precisam de atendimento médico aumentou em Campo Grande em comparação com o mês de março. Essas pessoas acabam disputando vagas com pacientes sequelados da Covid-19, que já estão curados do vírus, mas que precisam continuar internados para tratar os danos que a doença ocasiona.

Dados apresentados pelo hospital apontam que na semana anterior às medidas restritivas em Campo Grande, que determinaram o funcionamento apenas de atividades essenciais entres os dias 15 e 21 de março, 96 pacientes acidentados e que não estavam com a doença foram atendidos na unidade.

Já durante a semana de feriados, com as medidas de restrição, o hospital recebeu 64 pacientes vítimas de acidentes.

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), afirmou em entrevista no início de abril que as medidas de restrição decretadas na Capital, especialmente o toque de recolher, fizeram com que as internações por acidentes de trânsito diminuíssem.

“Se você for ao pronto-socorro, você vai ver quantos entravam de acidente que agora não entram. Então houve, sim, uma redução”, garantiu.

Hoje Campo Grande teve piora nos índices pandêmicos e retornou para o grau de risco extremo de contaminação da Covid-19, classificado pela bandeira cinza no Programa Prosseguir.

Conforme o programa, quando um município atinge o grau extremo, são recomendadas medidas mais rígidas, como o fechamento de serviços não-essenciais, além de alteração no toque de recolher, que deve começar às 20h.