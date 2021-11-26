Polícia Militar prende assaltantes que furtaram carro no Caiobá 2

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A 6º Companhia da Polícia Militar de Campo Grande (6º CIPM), prendeu na quinta-feira (25) às 18h, quatro assaltantes no bairro Caiobá 2.

Os suspeitos foram abordados nas Ruas Cachoeira do Campo e Luís Paganini furtando um automóvel.

De acordo com a polícia, a região do Caiobá 2 e Vila Fernanda, onde está o Residencial Celina Jallad, os moradores têm sido alvo de assaltos e as vítimas costumam ser mulheres e adolescentes.

Após a abordagem pela viatura da PM, cinco viaturas foram chamadas para dar cobertura. O veículo furtado foi entregue a Delegacia de Furto e Roubos de Veículos (DEFURV) e os quatro assaltantes encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

Polícia Militar usará Bodycams

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP-MS) que os atendimentos de ocorrências de conflitos latifundiários, devem ser registrados por câmeras operacionais portáteis (bodycams) que estarão acopladas nas fardas dos policiais.

A recomendação da utilização de câmeras corporais foi baseada em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e reforça a necessidade de gravação audiovisual em buscas domiciliares, e fixou um prazo de um ano para que as polícias militares providenciem os equipamentos e façam a adaptação.

De acordo com o MPF, há um prazo de cinco dias para serem fornecidas informações sobre o cumprimento da recomendação. A não adoção dos termos, poderá ocorrer em medidas administrativas e judiciais.