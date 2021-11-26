Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

Polícia

Polícia Militar prende assaltantes que furtaram carro no Caiobá 2

Moradores dos bairros Caiobá 2 e Vila Fernanda têm sido alvo de constantes assaltos

Nélida Navarro

26/11/2021 - 10h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A 6º Companhia da Polícia Militar de Campo Grande  (6º CIPM), prendeu na quinta-feira (25) às 18h, quatro assaltantes no bairro Caiobá 2. 

Os suspeitos foram abordados nas Ruas Cachoeira do Campo e Luís Paganini furtando um automóvel.

De acordo com a polícia, a região do Caiobá 2 e Vila Fernanda, onde está o Residencial Celina Jallad, os moradores têm sido alvo de assaltos e as vítimas costumam ser mulheres e adolescentes. 

Após a abordagem pela viatura da PM, cinco viaturas foram chamadas para dar cobertura. O veículo furtado foi entregue a Delegacia de Furto e Roubos de Veículos (DEFURV) e os quatro assaltantes encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC)

Polícia Militar usará Bodycams

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP-MS) que os atendimentos de ocorrências de conflitos latifundiários, devem ser registrados por câmeras operacionais portáteis (bodycams) que estarão acopladas nas fardas dos policiais. 

A recomendação da utilização de câmeras corporais foi baseada em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e reforça a necessidade de gravação audiovisual em buscas domiciliares, e fixou um prazo de um ano para que as polícias militares providenciem os equipamentos e façam a adaptação. 

De acordo com o MPF, há um prazo de cinco dias para serem fornecidas informações sobre o cumprimento da recomendação. A não adoção dos termos, poderá ocorrer em medidas administrativas e judiciais. 

Assine o Correio do Estado

@@

Nova Mobilidade

Prefeitura vai usar carros de aplicativo para transportar servidores em Campo Grande

Contrato com o Banco do Brasil prevê corridas por aplicativo e táxi para viagens de trabalho; município estima economia de até 30% com manutenção da frota e combustível

05/11/2026 17h46

Compartilhar
Prefeitura de Campo Grande vai adotar corridas por aplicativo e táxi para transportar servidores durante o expediente, com previsão de economia de 30% nos gastos com frota e combustível.

Prefeitura de Campo Grande vai adotar corridas por aplicativo e táxi para transportar servidores durante o expediente, com previsão de economia de 30% nos gastos com frota e combustível. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Educação

Rede Estadual amplia vagas em 10% para 2027 em MS

Prazo começa na segunda-feira (9) e segue até 6 de janeiro; número é 20 mil superior às 200 mil vagas disponibilizadas para o ano letivo de 2026

05/11/2026 17h19

Compartilhar
Rede Estadual amplia vagas em 10% para 2027 em MS

Rede Estadual amplia vagas em 10% para 2027 em MS Paulo Ribas

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio

2

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 3 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 4 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 3 dias

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 21 horas

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 2 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 6 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Assinantes

/ 29/10/2026

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça