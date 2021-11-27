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1ª edição do "Pet em família" acontece em dezembro nos altos da Afonso Pena

O evento terá apresentações musicais, sorteios, orientação veterinária, vacinação antirrábica e vermifugação

Thais Libni

27/11/2021 - 14h39
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A Subsecretaria do Bem-Estar Animal e do Centro de Controle de Zoonoses, realiza o “1º Pet em Família”. A ação acontece no dia 05 de dezembro, das 8h às 12h, em frente à Cidade do Natal.

O evento tem como finalidade incentivar as famílias a passearem com seu pet e aproveitarem o domingo com diversos serviços que serão ofertados no local, como concurso e desfile pet, distribuição de mudas frutíferas, orientação médico-veterinária, além da possibilidade de adotar um novo animal de estimação, disponível na feira que será instalada nos altos da Afonso Pena, além de outros serviços.

A subsecretaria do Bem-estar Animal de Campo Grande também estará arrecadando ração para cães e gatos, durante o evento, que será destinada para o Programa Banco de Ração e Utensílios.

Além de levar lazer e serviços para a população, a iniciativa tem o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre o Dezembro Verde, campanha de conscientização sobre o combate ao abandono e maus-tratos de animais, pois é contatado que este é um mês com maior registro desses casos.

O evento acontece em parceria com instituições públicas e empresas privadas. A programação prevê os seguintes serviços:

-Atividades para crianças sobre bem-estar animal, pintura facial;

-Atrações musicais;

-Concurso e Desfile Pet, com premiação com as categorias maior cão, menor cão, melhor fantasia e pet mais parecido com o tutor;

-Distribuição de mudas frutíferas pela Semadur;

-Entrega do selo empresa amiga dos animais, para empresas que fizeram doações para o Programa Banco de Ração e Utensílios da Subea;

-Feira de adoção do CCZ, com entrega aos adotantes de kit oferecido por instituições parceiras;

-Foodtrucks;

-Orientação médico-veterinária, vacinação antirrábica e vermifugação;

-Pipoca e algodão doce com distribuição gratuita;

-Produtos Pets;

-Sorteios de brindes.

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