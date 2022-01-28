Salário dos servidores estaduais será depositado no dia 31 de janeiro com reajuste linear de 10%

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Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul terão o salário depositado no dia 31 de janeiro, já com o reajuste linear de 10%. No dia 1° de fevereiro já estará disponível para saque.

O montante representa R$ 486.478.793,87, que serão repassados a 48.781 servidores ativos e 31.663 inativos.

Reajuste

O reajuste de 10% aos servidores foi proposto no final do ano passado pelo governador.

O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, no dia 1° de dezembro.

Com 81,11 mil servidores, o volume de ganhos aos servidores públicos será de R$ 1,24 bilhão em 2022.

Ao todo, foram entregues 15 projetos: um do reajuste e o restante para reestruturação dos planos de carreiras.

Os atuais R$ 755 milhões por mês investidos em pagamento de servidores subirá para uma média de R$ 858 milhões mensais.