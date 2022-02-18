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PROGRAMA CENTELHA

Programa de MS cria sistema para ajudar crianças com autismo a identificar emoções e interagir

Utilizando óculos de realidade virtual, as crianças interagem com o software que reproduz situações do cotidiano

Izabela Cavalcanti

18/02/2022 - 11h19
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Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Centelha, criou um sistema que ajuda crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a lidar com emoções e a interagir melhor com situações do cotidiano.

Utilizando óculos de realidade virtual, as crianças interagem com o software que reproduz diversas situações sociais como um passeio no shopping, ida ao mercado, à escola ou qualquer outra situação que envolve emoções.  

O projeto desenvolvido pelo administrador Antônio Almeida e pela psicóloga Francyelle Marques de Lima, foi selecionado na primeira edição do Programa Centelha.

“Um exemplo que acontece no software é quando um menino está jogando videogame, passa de fase e fica feliz. Ele comemora e o jogador, que é a criança, responde qual o sentimento do menino. O software identifica a resposta da criança e dá um prêmio se ela acertar. Se ela errar, o software vai dando dicas até que ela acerte”, explicou Antônio.

O desenvolvimento segue a terapia Análise do Comportamento Aplicada (ABA), método que reforça bons comportamentos para que uma pessoa diagnosticada com autismo se torne independente e tenha uma melhor qualidade de vida.

TESTES

Os testes são feitos com crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto de Análise do Comportamento Aplicada (IABA).  

Guilherme Rocha Santos, de 16 anos, é uma das pessoas que gostou de participar do teste.

“Achei importante isso, me superei em várias coisas”, disse.

O diretor do IABA, doutor André Varela, ressaltou a importância do projeto para o tratamento.

"A gente está pegando uma delas para avaliar o efeito que teria para ajudar na intervenção em relação a habilidade de interação social, mas as pessoas com autismo tem dificuldades em várias outras habilidades", destacou.

Varela destaca também esse sistema pode ser o único do País.

"Apoiar essas estratégias a gente entende como muito importante, se a gente for ver de certa forma é única no país, a gente não vê outros grupos realizando trabalhos desse tamanho, dessa natureza. Então, Mato Grosso do Sul está na vanguarda nesse tipo de aplicação de tecnologia e tratamento de autismo", avaliou.

Para conhecer mais sobre o projeto que auxilia o tratamento de crianças com autismo, acesse: www.autismovr.com.br ou ligue (67) 998651336.

Centelha  

O Programa Centelha está na segunda edição. Desta vez, o programa vai selecionar 50 projetos inovadores e o investimento será de, aproximadamente, R$ 3 milhões. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março de 2022, clicando aqui.

O objetivo é estimular a criação de empreendimentos inovadores, que tragam benefícios para a região.

O programa é fruto de uma parceria entre Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI); Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação Certi, e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semagro e Fundect.

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