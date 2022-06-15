Cidade de Camapuã recebe R$112 milhões de investimento em obras de infraestrutura

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Novas obras de infraestrutura para Camapuã foram anunciadas pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (15). O pacote de obras e ações soma R$ 112 milhões em investimentos para o município que fica a 141 km de Campo Grande.

Um dos projetos que já está em execução é a pavimentação da MS-338 entre Camapuã e Ribas do Rio Pardo, a obra vai abrir uma nova rota estadual de escoamento para o agronegócio, especialmente da celulose.

O processo das obras começou com a implantação asfáltica, que envolve no total a pavimentação dos 111,5 quilômetros da rodovia. O primeiro lote dos 45,3 quilômetros recebe R$ 88,8 milhões em investimentos, o trecho inicial começa em Camapuã e termina no cruzamento com MS-245.

Nesta quarta-feira também foi assinado um convênio de R$ 3,4 milhões para reforma e adequação do Centro Poliesportivo Maria Inácia Bonfim, inaugurando no local a arena esportiva do programa "MS Bom de Bola".

O governador também vai autorizar o início da obra de construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul (R$ 5,6 milhões); autorizar licitação para obra de construção de rede coletora de esgoto com 49 ligações domiciliares (R$ 700 mil); e lançar oficialmente a obra de implantação e pavimentação asfáltica da MS-338 (R$ 88,8 milhões).

Além de liberar o início da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Pontinha do Cocho (R$ 9,4 milhões).

Prefeito do município de Camapuã, Manoel Nery, destacou que o conjunto de demandas foi elaborada em conjunto com a Câmara de Vereadores da cidade.

"Camapuã hoje vive uma nova realidade, um novo momento. São resultados de todo esforço da nossa equipe de trabalho, a revitalização do Parque Poli Esportivo e a pavimentação do Distrito da Pontinha do Cocho foram frutos de várias reuniões, até chegarmos a essas autorizações que foram dadas hoje pelo Governador", relata Manoel Nery.

Reforma de pontes de madeira

Obra que altera diretamente no dia-a-dia da população, o governo também autorizou o convênio para obra de reforma de pontes de madeira sobre sete córregos: Água Fria, Cachoeirinha, Mandioquinha, Barreiro, Chico Rocha, Taquarussu e Coxim (R$ 2,7 milhões).

De acordo com o prefeito Manoel Nery, a realização dessa reforma é importante para reparar os danos causados pela forte chuva que atingiu a cidade em fevereiro deste ano.

"O Governo está auxiliando na reforma desete pontes de madeira. Em fevereiro nós tivemos chuvas muito fortes em nosso município e várias pontes acabaram sendo danificadas. A Prefeitura ainda vai recuperar outras oito pontes e o Governo vai auxiliar nessa sete", finaliza.

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