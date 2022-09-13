Vacinação nas cidades de fronteira de MS começam em outubro

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Como forma de fortalecer as políticas de vacinação e atualizar as cadernetas da população que vive nas regiões de fronteira, as cidades de Mato Grosso do Sul começam o plano de ação a partir de outubro.

O Ministério da Saúde visa melhorar a vacinação nos municípios da fronteira e a partir de calendário já divulgado, a primeira cidade a aplicar as vacinas previstas no Calendário Nacional, será Corumbá, que faz divisa com a Bolívia, entre os dias 13 a 22/10.

Na sequência, são as cidades vizinhas do Paraguai, Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Paranhos e Mundo Novo que iniciam a vacinação no dia 19/11 com a data final no dia 28/11.

Os países e os municípios que fazem fronteira com o Brasil foram convidados a aderir ao Plano de Ação. A mobilização vai até dezembro, segundo o cronograma divulgado.

De todos os estados, Mato Grosso do Sul possui o segundo maior número de municípios inclusos no Plano, totalizando 7.

O país possui 588 municípios localizados na faixa de fronteiras, correspondendo a 16,7% do território brasileiro.

Desse quantitativo, 33 municípios são classificados como cidades gêmeas por estarem demarcados pela linha de fronteira seca ou fluvial.

Dez estados brasileiros estão envolvidos nesta ação: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, contemplando as 33 cidades que fazem fronteira com a Argentina, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Uruguai.

O foco é atualizar a situação vacinal da população, de todas as faixas etárias, residentes nos municípios brasileiros ou estrangeiros que estiverem no Brasil, considerando todas as vacinas orientadas no Calendário Nacional de Vacinação e vacina Covid-19.

A população alvo dessas cidades correspondem a cerca de 1,34 milhão de pessoas residentes nos 10 estados: Acre (4 municípios), Amapá (1 município), Amazonas (1 município), Mato Grosso (1 município), Mato Grosso do Sul (7 municípios), Paraná (4 municípios), Rio Grande do Sul (11 municípios), Rondônia (1 município), Roraima (2 municípios) e Santa Catarina (1 município).

As coberturas vacinais possuem os seguintes imunizantes: Vacinas Poliomielite; Tríplice Viral; Covid-19; Febre Amarela; Pentavalente e Pneumocócica-10.