Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

SEGURANÇA DA MULHER

Violência doméstica tem a maior escalada em 10 anos na Capital

Número saltou de 3.485 ocorrências catalogadas em 2012 para 4.529 este ano, de janeiro a agosto de ambos os períodos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/09/2022 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Campo Grande tem, em 2022, o maior número de casos de violência doméstica registrado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) dos últimos 10 anos. 

O índice saltou de 3.485 ocorrências catalogadas em 2012 para 4.529 este ano, de janeiro a agosto de ambos os períodos, ou seja, 29% a mais que as notificações recebidas pelo departamento há uma década.

Nas estatísticas, o cenário pouco se altera de um ano para o outro. O Correio do Estado analisou todos os registros datados desde 2012, primeiro ano em que se há registro no site da Sejus, e constatou que, antes de 2022, 2016 foi o ano com mais casos, com 4.369 registros.

MEDIDA PROTETIVA

Entre essas vítimas está uma mulher de 52 anos, que terá a identidade preservada, mas que precisou entrar com medidas protetivas contra o ex-companheiro por violência doméstica, expressa por meio de violência psicológica, moral e sexual.

Para preservar sua identidade, durante esta reportagem chamaremos a vítima de Ana. Ela revelou ao Correio do Estado que o ex-marido quebrou recentemente a medida, estabelecida em 2021, que obriga o ofensor a manter 300 metros de distância da agredida.

A ordem judicial foi descumprida quando o ex-cônjuge entrou no prédio onde Ana mora, acompanhado de um chaveiro, para impedir que ela tivesse acesso ao apartamento onde os dois residiam, mas que agora é ocupado por ela.

Conforme a mulher, um dos porteiros do prédio teria imaginado, erroneamente, que o prazo de validade da medida havia expirado e autorizou a entrada do ex-marido no local.

O problema habitacional é o motivo do contínuo estresse da vítima. Segundo ela, o apartamento pertence à família ex-esposo. “A família quer me tirar daqui para tentar abafar o caso, não deixar o pai dele saber o que aconteceu”, relatou.

De acordo com a vítima, a intenção não é ficar no apartamento, mas como não tem trabalho, tampouco renda, está usando o imóvel.

“Quero entregar para a dona, apenas”. Ana está sem energia elétrica há pelo menos dois meses e conta com a ajuda de uma amiga para abrigá-la quando se sente ameaçada.

INSEGURANÇA  

Com medo e sob constante insegurança, a vítima explicou como a história com o então marido começou a desandar.

“Nós eramos vizinhos, aí juntamos os trapinhos, ficamos um ano e seis meses de relacionamento. No começo, ele era um Don Juan, até pensei que tinha encontrado o amor da minha vida depois de velha. Mais tarde, tudo foi mudando. Eu não podia trabalhar, tinha de ficar em casa, disponível. Eu fui afastada da minha profissão. Desde então, fazia diárias como empregada doméstica”, acrescentou.

Sobre o ex-companheiro, Ana evidenciou que já vinha sofrendo violência moral, psicológica e sexual há algum tempo, mas que só conseguiu forças para denunciar após o companheiro a deixar sem dinheiro e comida.

“Tinha só besteiras, doces, essas coisas sabe, mas a gente comia marmita, não tinha compra. Foi aí que eu tomei coragem para tomar as medidas cabíveis. Fui até a Delegacia da Mulher [Deam] e lá fui orientada. Constatou união estável, e eu pude pedir a medida protetiva”, frisou.

Ana relembrou que nunca pôde ter as chaves do apartamento onde morava com o ex-marido.

“Eu vim ter a chave daqui  exatamente no dia 7 de setembro do ano passado, quando pedi a medida”, finalizou. Hoje, Ana faz tratamento psicológico e uso de antidepressivos.  

PSICÓLOGO

Em entrevista ao Correio do Estado em maio deste ano, a psicóloga Izabelli Coleone ressaltou que os altos índices de violência contra a mulher podem ser explicados pelo contexto social brasileiro.

“A gente pode ver um contexto até mais social do nosso País, em que durante muitos anos foi desenvolvida uma hierarquia, querendo ou não, em que os homens acabavam tendo certo domínio em relação à mulher, tanto social quanto no quesito emocional. E a maioria dessas agressões coincide com o momento em que essa mulher decide dar voz ao que ela está sentindo”, explicou a psicóloga.

FEMINICÍDIOS  

Conforme a matéria publicada pelo Correio do Estado em julho, em Mato Grosso do Sul, 531 mulheres foram mortas ou vítimas de tentativa de feminicídio entre 2016 e 11 de julho de 2022. Dessas, 252 chegaram a solicitar medidas protetivas contra seus agressores.

O número equivale a 47% do total de mulheres. Até dia 13 de julho, 16 vítimas tinham medidas protetivas. Os dados são do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

@@

Teste gratuito

Dia do Pantanal: quiz revela qual animal pantaneiro você seria

Iniciativa foi lançada pelo Instituto Homem Pantaneiro para promover a biodiversidade do Pantanal e conscientizar sobre a conservação do bioma

12/11/2026 17h34

Compartilhar
Onça-pintada é uma das possibilidades

Onça-pintada é uma das possibilidades Pantanal NatGeo - Filipe DeAndrade

Continue Lendo...

Campo Grande

Justiça manda prefeitura e Estado cobrirem déficit de R$ 59,1 milhões da Santa Casa

Também foi determinada a prorrogação do contrato por 90 dias e a formalização de um novo modelo de contrato

12/11/2026 16h51

Compartilhar
Prefeitura e Governo deverão cobrir déficit da Santa Casa por três meses

Prefeitura e Governo deverão cobrir déficit da Santa Casa por três meses Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 6 dias

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7165, quarta-feira (11/11): veja o rateio
Loteria

/ 12 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7165, quarta-feira (11/11): veja o rateio

3

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 6 dias

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

4

Guarda pressiona prefeitura da Capital para virar polícia
segurança pública

/ 1 dia

Guarda pressiona prefeitura da Capital para virar polícia

5

A julgar pela movimentação, a disputa pela Prefeitura de Campo Grande... Leia na coluna de hoje
Diálogo

/ 20 horas

A julgar pela movimentação, a disputa pela Prefeitura de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 20 horas

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 2 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 6 dias

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 05/11/2026

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro