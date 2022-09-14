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77ª sessão da Assembleia Geral da ONU discute educação e sustentabilidade

Evento teve início na última segunda-feira (12), em Nova York, e vai até o dia 27 de setembro

Alanis Netto

13/09/2022 - 23h00
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Com foco em educação, desenvolvimento sustentável e respeito às minorias, ocorre até o próximo dia 27 a 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, o evento será inteiramente presencial.

A Assembleia Geral foi aberta ontem (12), quando assumiu o novo presidente do órgão, o húngaro Csaba Kőrösi. Com mandato de um ano, ele substitui no cargo o então presidente Abdulla Shahid, das Maldivas.

Com várias passagens pelo Ministério das Relações Exteriores de seu país, Kőrösi até recentemente era diretor de Sustentabilidade Ambiental no Gabinete do Presidente da Hungria. O diplomata também já atuou como vice-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas durante a 67ª sessão, em 2011-2012.

Educação

O grande destaque da programação será a Cúpula da Educação Transformadora, que ocorrerá entre sexta-feira (16) e a próxima segunda-feira (19). No encontro, líderes jovens discutirão diretamente com representantes de governos e de Estados, formuladores de políticas públicas, especialistas e organizações não governamentais as principais preocupações desta geração em relação ao futuro da educação.

As reuniões serão divididas em temas com conteúdos pensados para estimular o desenvolvimento de soluções nesta área. Durante a cúpula, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, entregará uma declaração com sugestões para transformar a educação.

Desenvolvimento sustentável

Outro evento importante será a Semana dos Objetivos Globais. Durante nove dias, de 16 a 25 de setembro, representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e mais de 170 parceiros, entre representantes da sociedade civil, das empresas e da academia, discutirão medidas para acelerar ações que contribuam ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O programa inclui dezenas de palestras com criadores de conteúdo, influenciadores, ativistas e parceiros de mídia. Eles participarão de painéis de discussão que destacarão ações e soluções em apoio aos ODS.

Em 21 de setembro, será realizada uma reunião de alto nível para comemorar o 30º aniversário da Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas. O documento foi assinado em 18 de dezembro de 1992, com os Estados-membros da ONU comprometendo-se a adotar ações para preservar direitos políticos, civis, econômicos e sociais de populações minoritárias.

Durante a reunião, será feito um balanço das limitações e das conquistas da declaração. Também serão compartilhados exemplos de melhores práticas, com a definição de prioridades para o futuro nessa área.

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