Empresário e diretor do Sindivarejo-CG e Fecomércio-MS, Beijamin Chaia, morre aos 82 anos

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Proprietário da Autopeças Rocket, diretor do Sindivarejo-CG e Fecomércio-MS e ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Beijamin Chaia, faleceu nesta quarta-feira (22), no Hospital Unimed, em Campo Grande. Ele nasceu em 28 de janeiro de 1941 e tinha 82 anos.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a instituição hospitalar para saber qual a causa da morte, mas foi informado que não há autorização para passar este tipo de informação.

“Para preservar a integridade de pacientes e de seus familiares, temos como protocolo não repassar informações desta natureza”, afirmou o hospital ao Correio do Estado.

O velório ocorrerá a partir das 8h na Pax Pró-Vida, localizada na avenida Bandeirantes, 226, bairro Amambaí.

Aos 12 anos, Chaia começou a trabalhar como aprendiz de mecânico. Após alguns anos, se especializou no ramo e fundou a Autopeças Rocket, localizada na rua Dom Aquino, número 955, centro, em Campo Grande.

Foi presidente da ACICG de 1996 a 2005 e atualmente ocupava a direção do Sindivarejo Campo Grande e Fecomércio Mato Grosso do Sul.

O Sindivarejo Campo Grande emitiu nota de pesar lamentando a morte do diretor. “O Sistema Comércio MS manifesta profundo pesar pelo falecimento do nosso diretor. Sua liderança e visão empreendedora contribuíram para o fortalecimento do comércio”.

O senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD), relembrou a trajetória do empresário nas redes sociais.

“Chaia deixou o seu legado de empreendedorismo no Estado e o exemplo a ser seguido de um vitorioso. Sempre altruísta, defendeu os interesses da classe de comerciantes. Minha gratidão ao amigo e meus sentimentos aos seus familiares e amigos”.