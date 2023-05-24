Shoppings promovem "Dia Livre de Impostos" e produtos estarão com até 69% de desconto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dezenas de lojas dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês promoverão o “Dia Livre de Impostos” nesta quinta-feira (25). Com isso, diversos produtos estarão com até 69% de desconto.

No Shopping Campo Grande, cerca de 50 lojas (roupas, acessórios, perfumaria, cosméticos, móveis e eletrodomésticos) aderiram a iniciativa.

O local estará com até 69% de desconto em algumas lojas. O Shopping Campo Grande está localizado nos altos da avenida Afonso Pena e funcionará das 10h às 22h nesta quinta-feira (25).

Já no Shopping Bosque dos Ipês, as lojas que aderiram ao movimento são Anita Shoes, Joquempô, Trilogia Nerd, Polo Wear, Toni Toys, Constance, Santa Bellezzinha, O Boticário, Saraiva, ¼ Colchões e Enxovais, Casas Bahia, Stilo A, Baummer Semijoias e Probel. O desconto será de até 50%.

Na Praça de Alimentação, Spoleto e o Bob’s também participam do feirão sem impostos. O estacionamento também estará com valor especial: tarifa única de R$ 5,00 das 11h às 22h.

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, número 4796, Parque Novos Estados e funcionará das 11h às 22h.

O Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta-feira (25) em todo o Brasil. Nessa data, empresas de diversos setores aderem à campanha, oferecendo produtos e serviços no preço real, sem taxas tributárias.

O objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária do país e os impactos para os consumidores.

Segundo o Ministério da Economia, a carga tributária brasileira, incluindo a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, representa 33,90% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Dia Livre de Impostos é uma realização da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL MS) e conta com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Energisa.

De acordo com a proprietária de uma loja de calçados e acessórios no Shopping Bosque dos Ipês, Lorena Mabel, além de conscientizar a alta carga tributária do País, o dia também é uma oportunidade para o cliente de comprar barato e para o empresário de vender mais.

"Pode ser a oportunidade de compra daquele item de desejo com um preço especial", frisou.

GASOLINA

Gasolina será vendida a R$ 3,99 ao consumidor, às 7h30min deste sábado (27), no Posto Taurus, localizado na avenida Costa e Silva, Vila Progresso.

Ao todo, 10 mil litros do combustível serão disponibilizados. Cada cliente poderá abastecer 25 litros, ou seja, R$ 100.

Geralmente, motoristas dormem na fila para garantir o desconto e uma multidão de carros ocupa os quarteirões.