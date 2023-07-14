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Embrapa emite alerta para cuidado com rebanho no inverno

Em junho, milhares de bovinos morreram na região do Pantanal após frio intenso

Patrick Rosel

14/07/2023 - 17h41
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A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de Campo Grande divulgou um alerta aos pecuaristas para evitar possíveis perdas devido a chegada da nova frente fria em Mato Grosso do Sul. Na madrugada desta sexta-feira (14), a sensação térmica chegou a 2ºC em regiões do Estado.

O alerta surge após o frio intenso que assustou os pecuaristas no mês de junho. Milhares de bovinos morreram em regiões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, principalmente, no Pantanal. Na última região, na última frente fria, foram contabilizadas 1.071 mortes pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro).

De acordo com a pesquisadora da Embrapa e coordenadora do Programa de Boas Práticas Agropecuárias - bovinos de corte (BPA), Mariana Pereira, tem se observado com mais frequência, a ocorrência de condições climáticas adversas no Estado.

“É fundamental que os produtores estejam preparados para esses momentos. Tudo começa com um bom planejamento”, destaca pesquisadora. Ela reforça que a condição sanitária e nutricional do rebanho igualmente é importante para evitar as mortes por hipotermia.

Para a médica-veterinária e pesquisadora em sanidade animal, Vanessa Felipe, os cuidados são necessários “tanto os extremos de calor quanto de frio prejudicam o equilíbrio fisiológico dos animais, tendo como consequência o sofrimento e, muitas vezes, levando a condições incompatíveis com a vida”. 

A pesquisadora ainda ressalta que garantir condições que evitem desconforto físico e térmico é um dos cinco princípios básicos, ou liberdades, a serem atendidos em relação ao bem-estar animal, preconizados pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Conhecer os fatores de risco que causam a hipotermia, que é a diminuição da temperatura corporal abaixo do normal estabelecido, causada pelo frio, geada, ventos ou chuvas, é de extremo valor. Diante desse cenário, soma-se a falta de abrigo para os animais e de alimentos. Soma-se também a condição corporal do indivíduo, a raça e a idade. Os pesquisadores afirmam que as ações preventivas devem ser tomadas em três níveis. 

Fazendas com pouca reserva legal, ou pouca mata, são, normalmente, as mais atingidas, já que o gado costuma se aglomerar e se proteger do vento no meio da mata. Porém, desta vez também ocorreram mortes em propriedades com extensas reservas florestais, conforme mostra o vídeo abaixo feito no Pantanal e divulgado em redes sociais.

De acordo com o nutricionista da Embrapa, Luiz Orcirio, o enfrentamento à geada no campo começa pela proteção florestal, com áreas florestadas ou invernadas contendo “capões de mata”, que servem de agasalho aos animais contra os ventos gelados e as temperaturas a céu aberto. 

“Para a proteção contra as correntes de ventos, recomenda posicionar os animais em invernadas que possuam barreiras naturais (morros) ou vegetais (árvores, reservas); e evitar correntes de ar frio, geralmente canalizadas, ao longo dos cursos d’água”, explica o nutricionista.

“Uma prática simples, mas, às vezes, esquecida, é deixar os cantos de cerca abertos na direção por onde caminham os animais em busca de proteção e, claro, proteger os mais debilitados do rebanho, levando-os a uma área protegida próximo da sede da propriedade. Por fim, à medida do possível, manter a suplementação na dieta”, explica Orcirio.

Após a geada

A Embrapa afirma que o planejamento para o período de inverno começa nas outras estações. “O ideal é evitar que os animais passem outono e inverno com escores corporais abaixo de quatro (escala de nove) ou três (escala de cinco). Em relação ao pasto, uma sobra de forragem para a fase de escassez, algo entre 4 e 5 ton de MS/ha para cada animal, para uma janela de cinco meses é recomendável".

Orcírio aconselha uma avaliação, por parte do produtor, da retirada dos animais da propriedade em tempo hábil, antes que percam muito peso. “Pode ser pela venda, parceria com outro produtor ou mesmo pela contratação temporária de um confinamento ‘boitel’ ”. Com o retorno das águas é primordial estimar os estragos causados, a fim de se planejar a necessidade de recuperação de pastagens e o ajuste do efetivo do rebanho, com relação à capacidade de suporte da fazenda.

Ações políticas

Os especialistas sugerem que as entidades de classe — sindicatos, federação e associações de criadores — realizem estudos de impacto econômico, com o intuito de subsidiar possíveis reivindicações, como prorrogação de dívidas de custeio e investimentos, linhas de financiamento para recuperação de pastagens, manutenção ou recuperação de rebanhos, dentre outras. 

“Incentivos ao reflorestamento com árvores nativas é uma alternativa também. A cobertura arbórea nativa é um patrimônio ambiental de enorme valor, pois mantém fixo o carbono retirado do ar em suas estruturas, recicla o carbono através das folhas, alimenta insetos e a fauna silvestre com flores e frutos. Além disso, proteger os animais do frio e do calor intenso, contribuindo para o bem-estar animal”, finaliza Orcirio. 

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