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Polícia finaliza investigação e seis envolvidos em roubo a joalheria são identificados

Crime aconteceu em janeiro deste ano, em Três Lagoas; quatro dos envolvidos estavam em Campo Grande

Alanis Netto

25/09/2023 - 14h58
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A Polícia Civil deflagrou na última sexta-feira (22) a operação "Aurum", para cumprir mandados de busca e apreensão referentes a investigações sobre o roubo a uma joalheria de Três Lagoas, município localizado no extremo leste de Mato Grosso do Sul, a aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande, na divisa com o estado de São Paulo.

Ao todo, seis envolvidos foram identificados. Quatro estavam em Campo Grande, um em Três Lagoas e o último em Jales, município localizado no estado de São Paulo, distante cerca de 163 quilômetros de Três Lagoas.

Provas colhidas durante a investigação apontaram que os alvos da Aurum contribuíram para a prática do roubo exercendo funções diversas, como levantamento de imagens do estabelecimento onde foi praticado o crime, planejamento, apoio logístico, receptadores responsáveis pela venda dos objetos roubados e executores.

Foram materializadas diversas provas, como trocas de mensagens entre os suspeitos, filmagens do estabelecimento antes do crime, imagens dos objetos subtraídos, e comprovantes da viagem de ônibus realizada por um dos assaltantes.

O crime aconteceu em janeiro deste ano, sob a luz do dia. Os criminosos entraram armados na joalheria por volta das 17h30, amarraram os funcionários e os trancaram em uma sala. Câmeras de segurança de uma lanchonete localizada ao lado do estabelecimento captaram o momento da fuga, e as imagens auxiliaram nas investigações.

A operação foi deflagrada através da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas, com apoio da Polícia Militar, de policiais penais da AGEPEN e da Polícia Civil da cidade de Jales/SP, e aconteceu simultaneamente em Três Lagoas, Campo Grande e Jales.

Outros detidos

Ainda durante as diligências no município de Três Lagoas/MS, duas pessoas foram presas em flagrante por policiais civis e militares, suspeitas da prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, sendo capturado também, um foragido da Justiça com condenação pela prática do crime de furto.

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